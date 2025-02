Jetzt büßt Italien für seine Sünden!

Italien erlebt in den Champions-League-Playoffs zwei Horrorabende. Während die Presse stöhnt, erklärt der frühere Milan-Star Filippo Galli bei SPORT1, woran es im italienische Klubfußball derzeit krankt.

Italien erlebt in den Champions-League-Playoffs zwei Horrorabende. Während die Presse stöhnt, erklärt der frühere Milan-Star Filippo Galli bei SPORT1, woran es im italienische Klubfußball derzeit krankt.

Als Ryan Flamingo in der 8. Minute der Verlängerung der Ball vor die Füße fiel und er ihn nur noch über die Linie drücken musste, bahnte sich das große Scheitern des italienischen Klubfußballs schon an.

Besonders bemerkenswert: In allen drei Duellen war die jeweilige italienische Mannschaft als Favorit gestartet. Ein Desaster für die erfolgsverwöhnten Italiener, die in der laufenden Saison mit fünf Teams in der Königsklasse antreten durften. Davon sind sie für die kommende Spielzeit nach jetzigem Stand weit entfernt.