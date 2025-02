Auch München spielt für Hummels eine Rolle

Wie geht es weiter für Mats Hummels ? Eine Frage, die im vergangenen Jahr wieder und wieder gestellt wurde. Zunächst kam die Frage wegen seiner Zukunft nach dem Aus bei Borussia Dortmund auf. Im vergangenen Sommer lief der Vertrag des Abwehrspielers bei den Schwarz-Gelben aus, eine Verlängerung gab es nicht. Nach einigen Wochen Unsicherheit folgte schließlich die erste Antwort, als der Weltmeister von 2014 bei der AS Rom unterschrieb.

Doch auch diese Frage fand ihre Antwort. Juric wurde entlassen, Claudio Ranieri als dritter Trainer in nur einer Spielzeit installiert. Ein Glücksfall für Hummels, setzte der 73-Jährige doch direkt auf die Erfahrung des Deutschen und betonte immer wieder, wie sehr er den früheren BVB-Profi und seine Qualitäten schätzt.

Wie geht es für Hummels weiter?

Wie geht es für den 36-Jährigen nach der Saison weiter? Beendet er seine Karriere? Unterschreibt er nochmal in der italienischen Hauptstadt? Oder fängt er gar ein ganz neues Kapitel bei einem anderen Verein an? Auch München spielt bei seiner Entscheidungsfindung eine Rolle.

Geht es nach der italienischen Zeitung La Repubblica , dann dürfte die Ära Hummels in der ewigen Stadt schon in wenigen Monaten vorbei sein. Laut dem Medium spricht kaum etwas dafür, dass Hummels seinen Vertrag noch einmal verlängert.

So soll der Defensivspezialist stattdessen wieder die räumliche Nähe zu seiner Familie, speziell zu Sohnemann Ludwig, der mit Ex-Frau Cathy in München lebt, suchen. Des Weiteren heißt es, Hummels wolle im Sommer nach Deutschland zurückkehren und seine Karriere dort beenden. Mögliche Interessenten aus der Bundesliga werden allerdings nicht genannt.

Karriereende frühzeitig kommunizieren

Am 30. Juni 2025 läuft das Arbeitspapier des 36-Jährigen bei der Roma aus. Elementar für die Beantwortung der Frage nach seiner Zukunft ist vor allem eine Entscheidung, die Hummels zuerst treffen muss. Will er aufhören – oder weitermachen? Laut SPORT1 -Informationen ist dies noch völlig offen.

Zumindest besteht aber die Tendenz, dass er ein Karriereende frühzeitig kommunizieren würde. Heißt also: Sollte sich die Thematik bis weit in den Frühsommer hineinzögern, wird Hummels noch ein weiteres Jahr dranhängen.

In diesem Fall ist ein Verbleib in Rom aber keinesfalls ausgeschlossen. So fühlt sich der Deutsche vor Ort sehr wohl, mag vor allem die Typen und das Klima innerhalb des Teams sehr gerne. Dazu genießt er die hohe Wertschätzung von Hauptübungsleiter Ranieri - der allerdings zum Saisonende seinen Rücktritt angekündigt hat.