Serie A: DFB-Hoffnung mit Slapstick-Eigentor bei Milan-Pleite

Der AC Mailand verliert in der Serie A das erste Spiel nach dem Champions-League-Aus gegen Feyenoord. Nationalspieler Malick Thiaw patzt folgenschwer.

Gebrauchter Abend für den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw: Der Innenverteidiger musste mit der AC Mailand nach dem enttäuschenden Aus in der Champions-League-Zwischenrunde gegen Feyenoord Rotterdam den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Bei der 1:2-Niederlage in Turin ließen die Mailänder im Kampf um die internationalen Plätze wichtige Punkte liegen - Thiaw, der in seiner Karriere drei A-Länderspiele bestritten hat, machte bei beiden Gegentoren keine sonderlich gute Figur.

In der 5. Minute nahm das Unheil für den AC Mailand seinen Lauf. Nach einem langen Ball in die Hälfte der Mailänder eilte Torwart Mike Maignan aus seinem Kasten und versuchte, den Ball wegzuschlagen.

Malick Thiaw gewann zunächst das Laufduell gegen seinen Gegenspieler Antonio Sanabria, Maignan schoss allerdings den ihm entgegenkommenden Thiaw aus kurzer Distanz unglücklich an, und vom Ex-Schalker trudelte der Ball ins eigene Tor- Slapstick pur.

Pulisic verschießt Handelfmeter

Mit einem satten Linksschuss erzielte der formstarke Tijjani Reijnders in der 74. Minute schließlich den Ausgleich für das Team von Trainer Sérgio Conceicao, die Freude war aber nur von kurzer Dauer.

Nur zwei Minuten nach dem Mailänder Ausgleich führten die Gastgeber in der 76. Minute einen Freistoß aus halblinker Position vor dem Sechzehner der Rossoneri kurz aus. Thiaw war bei der schnellen Ausführung immer noch damit beschäftigt, die Foul-Entscheidung gegen sich beim Unparteiischen zu diskutieren - und fehlte so in der Abwehrkette.