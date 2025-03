Roma-Fans buhen Hummels beim Aufwärmen aus

Nach der jüngsten Kritik hat Mats Hummels den sechsten Ligaerfolg nacheinander der AS Rom nur als Zuschauer verfolgt. Beim 1:0 (0:0)-Heimsieg der Römer am Sonntag in der italienischen Serie A gegen Cagliari Calcio kam der frühere Fußball-Nationalspieler nicht zum Einsatz.

Kritik nach Platzverweis in Bilbao

Der Weltmeister von 2014 hatte mit seinem Platzverweis in der elften Spielminute beim Rückspiel in der Europa League bei Athletic Bilbao am Donnerstag die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft eingeleitet, die italienischen Medien sparten im Anschluss nicht an Kritik. Hummels habe „alles kaputt gemacht“, schrieb etwa die Gazzetta dello Sport.