Italien überhäuft Mats Hummels mit Kritik und Häme

Es war ein gebrauchter Donnerstagabend für Mats Hummels und den AS Rom : Der deutsche Abwehr-Boss sah bei 1:3 gegen Athletic Bilbao bereits in der elften Minute die Rote Karte und trug so maßgeblich dazu bei, dass sein Team den Einzug ins Europa-League -Viertelfinale verpasste.

Medien spotten über „Hummels-Desaster“

... zum 1:3-Endergebnis: „Mehr war nach dem Platzverweis von Hummels in der 11. Minute nicht mehr möglich. Vom Oscar für den längsten Urlaub bis zum Oscar für den absurdesten Fehler.“ (Anm. d. Red.: Hummels hatte bei Instagram mit einem Beitrag für Aufregung gesorgt. ‚Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt...‘, was sich als Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten zuletzt lesen ließ. Nach dem doppeldeutigen Post stellte Hummels klar, dass es sich dabei um einen Witz handelte und er damit keine Kritik an seinem Trainer Claudio Ranieri üben wollte.)