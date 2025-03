Eine Demütigung mit schwerwiegenden Folgen?

Eine solche Demütigung hat das stolze Juventus zuletzt vor über 50 Jahren erlebt. Der 36-malige Meister ging am Sonntagabend mit 0:4 gegen Atalanta Bergamo unter . Das letzte Mal verlor Juve 1968 (!) vor heimischer Kulisse mit vier Toren Unterschied.

Juve-Debakel: „Ein Ergebnis, das das Umfeld erschüttert“

Die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport schrieb angesichts der Geschehnisse von einer „Blamage“ und einer Niederlage, die schwerwiegende Folgen haben könnte: „Es könnte der Punkt gewesen sein, an dem es kein Zurück mehr gibt in der Beziehung zwischen den Bianconeri und ihrem Publikum. Ein Ergebnis, das in die negative Geschichte eingeht und das Umfeld der Bianconeri erschüttert.“