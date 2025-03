Pikanter Instagram-Post von Mats Hummels sorgt offenbar für Unmut in Rom

Der Weltmeister von 2014 ließ bei Instagram subtil Frust über seine geringen Einsatzzeiten beim AS Rom durchblicken. Coach Ranieri und der Klub verübeln ihm das angeblich.

Der Weltmeister von 2014 ließ bei Instagram subtil Frust über seine geringen Einsatzzeiten beim AS Rom durchblicken. Coach Ranieri und der Klub verübeln ihm das angeblich.

Mats Hummels hat mit seinem doppeldeutigen Post auf Instagram offenbar für Unmut beim italienischen Traditionsklub AS Rom gesorgt.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, haben Klubmanagement und Trainer Claudio Ranieri Hummels verübelt, dass er am Montag subtile Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen geübt hatte.