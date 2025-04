Ehemaliger Eintracht-Star: "Als klar war, dass ich gehen musste, habe ich geweint"

Luka Jovic verbringt einen Großteil seiner Karriere mittlerweile als Zuschauer. Nun gibt er interessante Einblicke in sein Seelenleben.

„Viele Spieler kamen ohne Spielpraxis und dann beklagen sich einige Jungs, die ein oder zwei Monate nicht gespielt haben, wie unangenehm es für sie ist. Dann habe ich gesagt: ‚Ich spiele seit sechs Jahren nicht! Was denkt ihr, wie es mir geht‘“, sagte er bei MozzartSport .

Jovic war bei Eintracht Frankfurt früher Teil der berühmten „Büffelherde“, wurde im Sommer 2019 aber an Real Madrid verkauft. Weit über 60 Millionen Euro nahm Frankfurt damals ein. Bei den Königlichen wurde er kaum gebraucht - auch in Florenz und aktuell beim AC Mailand spielte Jovic bisher eine bestenfalls untergeordnete Rolle.

Jovic: Ich wollte nach Dortmund

Nach Madrid habe er nie wechseln wollen, verriet der mittlerweile 27 Jahre alte Angreifer: "Ich wollte in Frankfurt bleiben und ich habe auch geweint, als klar war, dass ich gehen würde."

Er habe nicht von Real oder Manchester gesprochen: „Ich wollte zu einem Klub, der für meine Entwicklung am besten gewesen wäre, aber das war nicht realistisch, denn bei so einer Summe kamen nur finanzstarke Topvereine in Frage. Ich hatte mehrere Angebote, aber wenn ich schon zu einem Topverein gehen müsste, dann eben zum besten der Welt.“