Real Madrid: Das 60-Millionen-Grab - Luka Jovic wird zum Mega-Flop und wechselt ablösefrei

Seine ersten fußballerischen Schritte hat das Stürmertalent, das in einem kleinen Dorf an der serbisch-bosnischen Grenze aufwuchs, in der Hauptstadt seines Heimatlandes gemacht. Dafür musste Jovic dreimal pro Woche 150 Kilometer gefahren werden und zog später in eine WG, wie er dem Magazin 11Freunde verriet.