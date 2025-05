Bei Scudetto-Party: Viele Verletzte in Neapel

Nach dem Titelgewinn der SSC Neapel sind bei den Feierlichkeiten in der Stadt 40 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Tag nach dem entscheidenden 2:0 (1:0)-Sieg von Napoli gegen Cagliari Calcio mitteilte, zogen sich 39 Personen beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern Verletzung zu. Zudem wurde ein belgischer Tourist bei einem Überfallversuch mit Messerstichen verwundet.

Im Anschluss an das Spiel waren zehntausende Tifosi in das Stadtzentrum geströmt. „Die ganze Stadt spielt verrückt“, schrieb die neapolitanische Tageszeitung „Il Mattino“ zum Ausnahmezustand am Fuße des Vesuv.

Neapel bereitet sich auf riesige Party vor

Am Montag sollen die Feierlichkeiten in der Vesuvstadt ihren Höhepunkt erreichen. Dann werden die Spieler auf Bussen über die Uferpromenade der Stadt fahren, wie der Bürgermeister von Neapel, Gaetano Manfredi, bekannt gab. Den Fans werden entlang der Strecke rund 100.000 Plätze zur Verfügung stehen.

„Wir haben ein Sicherheitskonzept für 100.000 Personen entwickelt. Zusätzlich werden an mehreren Plätzen vier Großbildschirme aufgestellt, damit auch diejenigen, die nicht direkt an die Strecke gelangen, die Parade verfolgen können. Das ist unser Geschenk an die Fans, die so lange auf diesen Scudetto gewartet haben“, sagte der Bürgermeister.