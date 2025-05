Bitteres Karriereende für Ex-Bayern-Keeper

Ausgerechnet in seinem Abschiedsspiel fliegt Pepe Reina vom Platz. Der ehemalige Bayern-Torhüter beendet im Alter von 42 Jahren seine Karriere.

So hatte sich Pepe Reina seinen Abschied vom Profifußball wohl nicht vorgestellt. Im letzten Spiel seiner Karriere flog der 42 Jahre alte Torhüter des FC Como am 38. Spieltag der Serie A gegen Inter Mailand mit Rot vom Platz.

Das folgenschwere Foulspiel, das zum Platzverweis führte, ereignete sich in der 42. Minute. Inters Hakan Calhanoglu spielte einen Pass auf Mehdi Taremi. Reina kam weit aus seinem Tor heraus und berührte Taremi leicht am Fuß. Dieser geriet ins Straucheln und kam so nicht zum Abschluss.