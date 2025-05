Drama um Inter - DFB-Star tragische Figur

SSC Neapel oder Inter Mailand - die Entscheidung in der italienischen Meisterschaft fällt erst am letzten Spieltag - oder gar erst in einem Entscheidungsspiel. Titelverteidiger Inter Mailand kam trotz zweimaliger Führung und eines Treffers des deutschen Nationalspielers Yann Bisseck nicht über ein 2:2 (1:0) gegen Lazio Rom hinaus und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.