"Erdbeben" im italienischen Fußball: Irre Rettung für Sampdoria?

Im italienischen Unterhaus herrscht Chaos. Die Abstiegsrelegation in der Serie B wird ausgesetzt, weil sich eine unglaubliche Wende anbahnt. Ein ehemaliger Gigant könnte vor dem historischen Tiefpunkt gerettet werden.

In der italienischen Serie B bahnt sich fast eine Woche nach dem Ende der regulären Saison eine sensationelle Wende im Abstiegskampf an.

Sampdoria vor Chance auf Rettung?

Sampdoria Genua, Verein von Legenden wie Gianluca Vialli oder Roberto Mancini und 1990 Europapokalsieger der Pokalsieger, würde nach dem zunächst sicher geglaubten Abstieg nun doch in die Relegation gegen US Salernitana aufrücken.

Sampdoria war 2023 nach elf Saisons in Folge in der Serie A abgestiegen. Noch vor einem Jahr stand der zu Saisonbeginn von Andrea Pirlo trainierte Meister von 1991 in den Playoffs um den Aufstieg.