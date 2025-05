Inter wird verspottet "selbstzerstörerisch und grausam"

„Episches Finale“ am letzten Spieltag

„Die zweite Halbzeit war so grau, dass sie nicht zu entschuldigen war“, so die Gazzetta. „Inter ist die Enttäuschung des Abends“ hieß es beim Corriere dello Sport .

Nun also muss die Entscheidung am letzten Spieltag am Sonntag her. Napoli hat mit 79 Punkten einen Zähler mehr auf dem Konto als Inter und trifft im Heimspiel auf den Tabellen-14. Cagliario Calcio. Inter muss in Como antreten und hoffen, dass Napoli Punkte liegen lässt.