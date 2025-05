Rückkehr nach 34 Jahren: Ein beeindruckendes Fußball-Märchen

Pisa schafft nach 34 Jahren die Rückkehr in die Serie A. Für Trainer Filippo Inzaghi ist es die vorläufige Krönung seiner Trainer-Laufbahn.

Pisa schafft nach 34 Jahren die Rückkehr in die Serie A. Für Trainer Filippo Inzaghi ist es die vorläufige Krönung seiner Trainer-Laufbahn.

Als der SC Pisa zum bis dato letzten Mal in der Serie A spielte, begann dort gerade die Spieler-Karriere des heutigen Star-Trainers Diego Simeone.

Auch Filippo Inzaghi stand damals - zu Beginn der 1990er Jahre - am Anfang seiner Laufbahn. Beim Zweitligisten Piacenza Calcio startete die Karriere des späteren Weltklasse-Stürmers.

Am vergangenen Wochenende wurde aus diesen beiden Geschichten nun eine. Inzaghi, seit Beginn dieser Saison Trainer in Pisa, führte den Verein erstmals seit dessen Abstieg und der folgenden Insolvenz wieder in die höchste italienische Spielklasse.