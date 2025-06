Üppiges Handgeld? Die Details des De-Bruyne-Deals

Für De Bruyne beginnt in Neapel ein neues Kapitel, nachdem er für Manchester City 422 Spiele bestritten hat (108 Tore und 117 Assists). Der 33-Jährige gewann mit den Skyblues die Champions League und wurde sechsmal Premier-League-Champion.

Der Vertrag von De Bruyne in Manchester läuft offiziell am 30. Juni dieses Jahres aus, weshalb Neapel keine Ablöse an den Guardiola-Klub überweisen muss.