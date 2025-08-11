Serie A: Italien feiert De Bruyne - „Willkommen, Magier!“

Eine lange Anlaufzeit braucht Kevin De Bruyne ganz offensichtlich beim SSC Neapel nicht. Im Gegenteil: Der Belgier versetzt seine neue Heimat noch vor dem ersten Pflichtspiel in positive Aufruhr.
„Willkommen, Magier!“
Nun überragte der 34-Jährige im letzten Testspiel des italienischen Meisters gegen Girona beim 3:2. Der Spielmacher legte das 1:0 von Giovanni Di Lorenzo per Ecke auf. Danach traf De Bruyne zwei Mal selbst.
Die italienische Zeitung Corriere dello Sport war bereits aus dem Häuschen und schrieb: „Doppelter De Bruyne! Willkommen, Magier.“
Auch die Gazzetta dello Sport schwärmte bereits: „Kevin De Bruyne hat Neapel erobert. Endgültig. Die Azzurri-Fans haben nur auf ihn gewartet, und Kevin hat sich angemeldet und die erste halbe Stunde gegen Girona dominiert.“
De Bruyne startet bei Neapel durch
Nach zehn Jahren bei Manchester City hatte der Rechtsfuß in diesem Sommer ein neues Kapitel begonnen und in Neapel ohnehin einen Sturm der Begeisterung ausgelöst. Nun ist der Hype noch einmal größer.
Ab dem 23. August geht es für De Bruyne dann auch in der Serie A los. Neapel eröffnet die Spielzeit dann gegen Aufsteiger Sassuolo.