De Bruyne am Boden zerstört

Vincent Wuttke 25.10.2025 • 19:16 Uhr Kevin De Bruyne trifft per Elfmeter gegen Inter und verletzt sich dabei. Es kommt zu dramatischen Momenten um den Spielmacher der SSC Neapel, der nicht mehr auftreten kann.

Was für ein bitterer Moment für Kevin De Bruyne! Der Belgier schoss im Spitzenspiel der Serie A die SSC Neapel gegen Inter Mailand in Führung - und war dennoch am Boden zerstört.

In der 33. Minute erzielte der 34-Jährige per Elfmeter das 1:0 für sein Team, verletzte sich dabei aber offenbar schwer am hinteren rechten Oberschenkel und war den Tränen nahe.

De Bruyne musste auf dem Weg in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden. Er konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten.

„Den werden wir in den nächsten Wochen nicht sehen“

DAZN-Experte Christian Bernhard erkannte schnell: „Das ist bitter. Da kommt sofort der Griff.“

DAZN-Kommentator Carsten Fuß litt mit und sagte: „Alle sind besorgt. Du ahnst es nicht. Das ist nicht zu fassen. Er muss runter. Das habe ich so sehr, sehr selten gesehen - wenn nicht sogar noch nie. Das muss brutal sein für ihn. Den werden wir in den nächsten Wochen nicht sehen.“

De Bruyne erlebt Saison mit Höhen und Tiefen

Damit setzt sich eine verrückte erste Saison für den Spielmacher in Italien fort.

Bei einer 2:6-Niederlage gegen PSV Eindhoven geriet die Mannschaft von Trainer Antonio Conte unter der Woche am dritten Spieltag der Champions League unter die Räder. Vor allem De Bruyne geriet daraufhin in die Kritik.

Bereits vor einigen Wochen wurde über einen Streit zwischen dem Star und seinem Coach gemutmaßt, nachdem De Bruyne nach einer Auswechslung wütend reagiert hatte.