"Feigling" - Ex-Spieler zofft sich mit Conte

SPORT1 26.10.2025 • 16:31 Uhr Im Duell zwischen Napoli und Inter kommt es zu einer unschönen Auseinandersetzung zwischen Antonio Conte und Lautaro Martínez.

Von 2019 bis 2021 spielte Lautaro Martínez unter Antonio Conte bei Inter Mailand. Schon damals war die Beziehung zwischen beiden eher schwieriger Natur. Und daran hat sich bis heute offensichtlich nichts geändert.

Bei der 1:3-Niederlage von Inter bei der SSC Neapel, dem aktuellen Klub von Conte, wurde am Samstag das nicht unbedingt glänzende Verhältnis zwischen beiden wieder deutlich.

So schaltete sich der argentinische Stürmer in der 62. Minute ein, um seinen Teamkollegen Denzel Dumfries zu verteidigen, der sich bereits zuvor wegen einer angeblichen Schwalbe mit dem Napoli-Coach gestritten hatte.

Martínez und Conte mit schwierigem Verhältnis

Martínez, der sich noch am Mittelkreis befand, rief in Richtung von Conte: „Du machst dir in die Hose.“ Seine Worte begleitete der Inter-Star mit einer dramatischen und unmissverständlichen Geste, indem er seine Hand ballte und auf seine Genitalien zeigte.

Laut italienischen Medien ließen seine Lippenbewegungen zudem darauf schließen, dass er gegenüber Conte das Wort „Cagòn“, auf Deutsch „Feigling“, nutzte.

Ein Vorgang, welcher wiederum den Trainer dazu veranlasste, seinem Zorn ebenfalls Ausdruck zu verleihen. So beleidigte Conte Martínez verbal und erhielt dafür vom Schiedsrichter Gelb.

Conte geriet auch mit Dumfries aneinander

Auslöser der Auseinandersetzung war übrigens das Foul eines Napoli-Spielers an Dumfries, der sich daraufhin am Boden wälzte und über einen harten Schlag beschwerte.