Muskelverletzung: Neapel monatelang ohne De Bruyne

SPORT1 27.10.2025 • 13:27 Uhr Kevin De Bruyne zieht sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Der Star der SSC Neapel wird wohl monatelang ausfallen.

Bittere Nachrichten für die SSC Neapel! Wie der Serie-A-Klub am Montagmittag bekannt gegeben hat, hat sich Kevin De Bruyne eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen.

In einem Vereinsstatement heißt es: „Nach seiner Verletzung während des Spiels gegen Inter wurde Kevin De Bruyne im Pineta Grande Hospital untersucht, wobei eine schwere Verletzung des rechten Oberschenkels festgestellt wurde. Der Spieler der Azzurri hat bereits mit der Reha begonnen.“

Verletzt bei Ausführung eines Elfmeters

In der 33. Minute erzielte der 34-Jährige per Elfmeter am Samstag das 1:0 für sein Team, verletzte sich dabei schwer und war den Tränen nahe.

De Bruyne musste auf dem Weg in die Kabine von zwei Betreuern gestützt werden. Er konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten.

-----