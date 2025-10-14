Trotz England-Interesse: Ehemaliges Bayern-Juwel vor neuem Deal

Luca Utz 14.10.2025 • 08:32 Uhr Kenan Yildiz ist aktuell der Shootingstar der Serie A und steht auf dem Zettel sämtlicher europäischer Top-Klubs. Juventus Turin ist daher frühzeitig bemüht, das ehemalige Bayerntalent langfristig an sich zu binden.

Juventus Turin hat die Gespräche mit dem ehemaligen Bayern-Juwel Kenan Yildiz zu einer frühzeitigen Vertragsverlängerung aufgenommen. Das berichtet Tuttosport. Damit möchte der Tabellenfünfte der Serie A dem großen Interesse an dem 20-Jährigen, insbesondere aus der Premier League, entgegenwirken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach laufen die Verhandlungen um einen neuen Vertrag bis 2030 mit einer Option auf ein weiteres Jahr bereits seit längerer Zeit. Die Verantwortlichen in Turin seien zuversichtlich mit Blick auf eine baldige Einigung - auch wenn Spieler- und Vereinsseite aktuell noch unterschiedliche Gehaltsvorstellungen haben sollen.

Yildiz möchte in Riege der Topverdiener aufsteigen

So fordere die Spielerseite des türkischen Top-Talents noch etwa eine halbe Million mehr, als im bereits vorliegenden Angebot der Alten Dame (über 4,5 Millionen Euro inklusive Boni) festgeschrieben ist.

Damit würde der Flügelspieler nach Dusan Vlahović, Bremer und Jonathan David der viert bestbezahlte Spieler des Teams sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aktuell soll keine der beiden Parteien von ihren Vorstellungen abweichen wollen. Noch ist Yildiz allerdings ohnehin bis 2029 gebunden.

Juve will neue Phase einleiten

Die Bianconeri schätzen den Marktwert ihres Offensiv-Juwels dem Vernehmen nach auf rund 100 Millionen Euro - eine Summe, die für interessierte Premier-League-Klubs wie Chelsea, die Yildiz bereits im Sommer verpflichten wollten, zu stemmen wäre.

Daher soll mit Blick auf die Zukunft der bis 2029 laufende Vertrag des Youngsters schnellstmöglich verlängert werden.

Mit der Verlängerung mit dem ehemaligen Talent des FC Bayern möchte Juventus eine neue Phase einleiten. Unter der Leitung von Generaldirektor Damien Comolli soll das Team nach langem Umbruch wieder zum europäischen Spitzenteam werden.

{ "placeholderType": "MREC" }