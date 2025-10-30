Neuer Trainer offiziell: Spalletti übernimmt Juventus

SID 30.10.2025 • 18:35 Uhr Ein früherer italienische Nationaltrainer folgt auf den am Montag entlassenen Igor Tudor.

Der frühere italienische Nationaltrainer Luciano Spalletti übernimmt Juventus Turin. Spalletti (66) folgt auf den am Montag entlassenen Igor Tudor und erhält beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Saisonende.

„Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Persönlichkeit in der Juventus-Familie begrüßen zu dürfen“, teilte der Klub am Donnerstagabend mit.

Juve gelingt Wende schon vor Spalletti

Juve hatte tags zuvor eine fast sieben Wochen andauernde Negativserie mit acht Spielen ohne Sieg durch ein 3:1 (1:1) über Udinese Calcio beendet. Die Alte Dame ist derzeit in der Serie A nur Tabellensiebter.

Der frühere Juve-Profi Tudor hatte nach zuletzt vier Spielen ohne Torerfolg und drei aufeinanderfolgenden Pflichtspiel-Niederlagen gehen müssen. Der Kroate war nur sieben Monate im Amt.