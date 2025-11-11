Atalanta Bergamo holt Palladino als Juric-Nachfolger

SID 11.11.2025 • 16:17 Uhr Der 41-Jährige unterschreibt bis 2027 und soll Bergamo vor dem Duell gegen Frankfurt wieder stabilisieren.

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat Raffaele Palladino als neuen Trainer verpflichtet.

Am Montag hatte sich der Europa-League-Sieger von 2024 von Ivan Juric getrennt und damit auf den schwachen Saisonstart reagiert. Atalanta liegt in der Serie derzeit nur auf Rang 13.

Palladino (41) unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Der frühere Nationalspieler hatte bis Sommer für eine Saison die AC Florenz trainiert.