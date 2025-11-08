Erster Sieg nach 34 Jahren: Deutscher erlöst Traditionsklub

Benedikt Lohr 08.11.2025 • 10:01 Uhr Ein italienisches Team feiert einen historischen Sieg nach jahrzehntelanger Durststrecke. Ein Deutscher sorgt für Pisas entscheidenden Treffer.

34 Jahre lang musste der SC Pisa auf diesen Moment warten: Nach mehr als drei Jahrzehnten hat der zwischenzeitlich tief abgestürzte Traditionsklub nun endlich wieder einen Sieg in der Serie A errungen.

Der Aufsteiger setzte sich am 11. Spieltag mit 1:0 (0:0) gegen Cremonese durch - das entscheidende Tor erzielte der frühere deutsche U19-Nationalspieler Idrissa Touré per Kopf.

„Ich habe vor dem Match gesagt, dass ich ein Tor schießen werde. Jetzt freue ich mich natürlich umso mehr und hoffe, dass dieses Abenteuer weitergeht“, sagte der 27 Jahre alte Touré, der 2018 aus der zweiten Mannschaft von Werder Bremen nach Italien gewechselt war und seit 2021 in Pisa unter Vertrag steht.

Abstieg und letzter Sieg im Jahr 1991

Mit dem Klub aus der „Turmstadt“ hatte Touré in diesem Jahr die Rückkehr in die Serie A geschafft, aus der Pisa 1991 abgestiegen war - in der Folge hatte der Verein zeitweise nur noch viertklassig gespielt.

Beim letzten Sieg in Italiens Eliteklasse hieß der später insolvente Klub noch AC Pisa, beim 1:0 am 12. Mai 1991 gegen die AS Bari spielte der junge Diego Simeone, heute Trainer-Denkmal bei Atlético Madrid, in Pisas Mittelfeld.

Gegen Cremonese dominierte Pisa das Spiel ab Beginn, blieb aber bis zur 75. Spielminute torlos. Erst dann traf Touré per Kopf und sicherte dem Team den ersten Dreier in der Serie A seit dem Wiederaufstieg im Sommer.

Pisa-Coach jubelt: „Ein Geschenk für uns alle“

„Meine Mannschaft hätte in den schwierigen Momenten den Mut verlieren können, das hat sie aber nicht“, sagte Trainer Alberto Gilardino, einst Stürmerstar in Italiens Nationalteam: „Das ist heute ein Geschenk für uns alle und den Einsatz in den vergangenen Wochen.“

Gilardino war nach dem Aufstieg Nachfolger von Erfolgstrainer Filippo Inzaghi geworden. In den ersten zehn Saisonspielen kam Pisa auf sechs Unentschieden und vier Niederlagen. Mit Touré sorgte nun ein gebürtiger Berliner endlich für das lange ersehnte Erfolgserlebnis.

