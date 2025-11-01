Italien: Trainer-Aus für Ex-Weltmeister

SID 01.11.2025 • 11:19 Uhr Der italienische Erstligist CFC Genua holte nur drei Punkte aus neun Spielen. Nun zogen Klub und Trainer Konsequenzen.

Der frühere Weltmeister Patrick Vieira hat seinen Posten als Trainer des italienischen Erstligisten CFC Genua aufgegeben. Wie der Klub am Samstag mitteilte, ist der 49 Jahre alte Franzose nicht mehr für das Serie-A-Schlusslicht verantwortlich.

Vieira war erst im vergangenen November verpflichtet worden und hatte das Team zwischenzeitlich stabilisiert – doch der Start in die neue Saison war völlig misslungen.

Mit nur drei Punkten aus neun Ligaspielen steht Genua am Tabellenende. Am Mittwoch hatte das Team zu Hause mit 0:2 gegen Aufsteiger US Cremonese verloren, Fangruppen forderten zuletzt wiederholt und mit Nachdruck Vieiras Rücktritt.

Bereits am Freitag trennte sich der Verein von Sportdirektor Marco Ottolini. Medienberichten zufolge trafen sich die Verantwortlichen am Samstag erneut mit Vieira – das Ergebnis: eine einvernehmliche Trennung.

Trainer-Duo übernimmt interimsweise

Übergangsweise sollen Roberto Murgita und der aktuelle U17-Coach Domenico Criscito die Mannschaft beim kommenden Spiel am Montag gegen US Sassuolo Calcio betreuen. Als Favorit auf die Nachfolge Vieiras gilt Daniele De Rossi, der zuletzt die AS Rom trainierte.