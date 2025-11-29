Klinsmanns Sohn mit Galavorstellung

Maximilian Lotz 29.11.2025 • 10:34 Uhr Der Sohn von Jürgen Klinsmann wird im Verfolgerduell im Kampf um den Aufstieg zum entscheidenden Mann.

Jonathan Klinsmann ist in der italienischen Serie B in die Rolle des Derbyhelden geschlüpft. Der 28-jährige Sohn von Jürgen Klinsmann hatte als Torhüter entscheidenden Anteil am 1:0 (1:0)-Erfolg seines Cesena FC im Emilia-Romagna-Duell mit dem Modena FC.

In der 24. Minute parierte Klinsmann zunächst einen Elfmeter von Ettore Gliozzi. Den halbhoch geschossenen Ball fischte er aus seinem linken Eck, anschließend stürmten die Teamkollegen auf ihn zu und feierten ihn für seine Glanztat.

Kurz vor der Pause bereitete der Keeper mit einem langen Ball auf Jalen Blesa (43.) den Siegtreffer vor. Zudem sicherte Klinsmann junior seinem Team mit zahlreichen Paraden den Erfolg.

Presse feiert „super Klinsmann“

„Super Klinsmann“, titelte die Gazzetta dello Sport. Er selbst blieb trotz seiner Galavorstellung bescheiden. „Für Torhüter sind Elfmeter eine besondere Situation, es kommt aufs Selbstvertrauen an“, sagte er hinterher den Pressevertretern und lobte die Fans: „Sie sind die Faktoren, die dich dazu bringen, noch mehr zu geben.“

Durch den Sieg darf Cesena weiter vom Aufstieg in die Serie A träumen. In der Tabelle liegt der Klub nun auf Platz drei, punktgleich mit Modena und vorerst nur drei Punkte hinter Spitzenreiter AC Monza, der erst am Sonntag im Einsatz ist. Die ersten beiden der Tabelle steigen direkt auf, die Plätze drei bis acht berechtigen zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs.

„Die Erfüllung unserer Träume hängt von der täglichen Arbeit ab“, ergänzte Klinsmann. „Wir stehen aufgrund unserer Leistung dort in der Tabelle, wir müssen weiterhin bescheiden bleiben und uns auf unsere Stärke besinnen. In der Serie B darf man nichts als selbstverständlich betrachten.“

Klinsmann, der von 2017 bis 2019 bei Hertha BSC unter Vertrag stand, wechselte Anfang 2024 von LA Galaxy zum italienischen Zweitligisten und ist dort seither Stammkeeper.

Klinsmann träumt von WM-Teilnahme

Seine Leistungen haben ihm bereits zwei Nominierungen für die US-amerikanische Nationalmannschaft beschert. Sein Debüt für den Co-Gastgeber der WM blieb ihm bislang allerdings verwehrt - dennoch hofft Klinsmann auf eine Teilnahme am Turnier im kommenden Jahr.