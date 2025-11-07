Vanoli übernimmt Gosens-Klub Florenz

SID 07.11.2025 • 17:26 Uhr AC Florenz findet einen neuen Trainer. Ein früherer italienischer Nationalspieler übernimmt den Posten von Stefano Pioli.

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat einen neuen Trainer gefunden. Drei Tage nach der Entlassung von Stefano Pioli und einen Tag nach der 1:2-Niederlage beim FSV Mainz 05 in der Conference League gab der Klub von Nationalspieler Robin Gosens am Freitag die Verpflichtung von Paolo Vanoli bekannt.

Der 53-Jährige wird bereits am Sonntag (15 Uhr) beim CFC Genua an der Seitenlinie stehen.

Florenz in der Serie A Tabellenletzter

Der frühere italienische Nationalspieler Vanoli war zuletzt vereinslos, nachdem er im Sommer seinen Posten beim FC Turin nach nur einer Saison aufgegeben hatte.