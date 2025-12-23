Bierhoff bejubelt nahenden Füllkrug-Wechsel

SID 23.12.2025 • 13:44 Uhr Der Ex-Stürmer kennt sich bei Milan bestens aus - und ist von der Verpflichtung des Nationalspielers angetan.

Deutscher Mittelstürmer, blond, kopfballstark, Karriere spät und dann aber so richtig in Gang gekommen, schließlich der Ü30-Wechsel zur AC Mailand: Was auf Niclas Füllkrug zutrifft, traf zuvor ebenso auf Oliver Bierhoff zu. Und deshalb sieht der Vizeweltmeister von 2002 und spätere DFB-Funktionär den Transfer Füllkrugs nach San Siro als Gewinn für beide Seiten.

„Niclas ist ein klassischer Mittelstürmer, der in einem System mit einem zentralen Angreifer sehr nützlich sein kann“, sagte der 57-Jährige der Gazzetta dello Sport: „Er ist technisch stark, gibt niemals auf und ist zudem ein Anführer mit Charakter und Erfahrung.“ Kurzum: „Wenn Milan-Trainer Allegri Red.) einen Stürmer haben wollte, der Räume schaffen, Präsenz zeigen und das Tor treffen kann, dann hat er ihn gefunden.“

Bierhoff bejubelt Füllkrugs Wechsel

Füllkrugs Entwicklung habe Bierhoff genau verfolgt: „Er hatte einige Verletzungen, die ihn zurückhielten. Es war immer klar, dass er Potenzial hatte, aber er hat es spät gezeigt“, sagte Bierhoff: „Das kann passieren: Nicht alle Stürmer explodieren jung, manche brauchen mehr Erfahrung brauchen, um zu reifen.“

Da spricht Bierhoff aus Erfahrung: Nach tristen Bundesliga-Jahren bei Bayer Uerdingen, dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach sowie ersten Auslands-Erfahrungen in Salzburg und Ascoli wurde Bierhoff erst als Endzwanziger bei Udinese Calcio zum internationalen Topstürmer und schließlich 1999 mit Milan Meister. „Ich bin immer noch dem Klub sehr verbunden und feuere ihn an“, sagte Bierhoff.