Fußballtransfers: Wechsel steht bevor! Füllkrug in Italien gelandet

Der Wechsel von Niclas Füllkrug zur AC Mailand steht offenbar kurz bevor! Wie ein Video des italienischen Journalisten Antonio Vitiello zeigt, ist der Stürmer, der aktuell bei West Ham United unter Vertrag steht, bereits am Montag um 23.30 Uhr in Mailand gelandet. Am folgenden Morgen wurde er auch beim Medizincheck gesichtet.
Füllkrug in Italien gelandet
„Buongiorno“, begrüßte Füllkrug die anwesenden Medienvertreter gekonnt in der italienischen Amtssprache, ehe sich der deutsche Nationalspieler in ein bereitstehendes Fahrzeug begab. Dass es für „Guten Morgen“ um kurz vor Mitternacht noch etwas früh war, belustigte und begeisterte gleich einige Fans im Netz.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist ein Leihgeschäft bis zum Saisonende geplant. Demnach soll Milan das volle Gehalt von Füllkrug übernehmen und stattdessen keine Leihgebühr zahlen. Offiziell öffnet das Wintertransferfenster in Italien erst ab dem 02. Januar 2026.
„Transfer hat nicht funktioniert“: Füllkrug enttäuscht in England
Nach einem Muskelbündelriss spielte Füllkrug in dieser Saison keine große Rolle mehr beim kriselnden Premier-League-Klub und kommt auf nur acht Einsätze in der Liga. In insgesamt 29 Spielen schoss Füllkrug lediglich fünf Tore.
Vor der Weltmeisterschaft 2026 muss sich der Stürmer daher erneut beweisen, um auf einen Platz im Kader hoffen zu können.
Füllkrugs Berater Thorsten Wirth hatte schon vor anderthalb Monaten den Wechselwunsch des Spielers hinterlegt und im TOMorrow Business Podcast erklärt: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden. Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert.“