Milan heiß auf deutsches Duo?

SID 20.12.2025 • 10:16 Uhr Der AC Mailand soll zwei deutsche Spieler auf der Liste haben. Die Mailänder könnten Niclas Füllkrug und Niklas Süle verpflichten.

Niclas und Niklas: Die AC Mailand bemüht sich laut Gazzetta dello Sport um deutsche Nationalspieler im Doppelpack.

Während die Verhandlungen mit West Ham United über eine Ausleihe von Stürmer Niclas Füllkrug weit fortgeschritten sein sollen, habe Milan auch Interesse an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Verteidiger Niklas Süle.

Der 30-Jährige hatte am Freitag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erst sein drittes Saisonspiel für den BVB bestritten und kam erstmals über 90 Minuten zum Einsatz.

Knackpunkt bei den Bemühungen um Süle, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, soll allerdings dessen hohes Gehalt sein.

Füllkrug-Wechsel zum AC Mailand vor dem Abschluss?

Bei Füllkrug (32), der bei West Ham kaum zum Einsatz kommt und seine WM-Chancen wahren will, soll laut Gazzetta bereits am Montag ein Leihgeschäft finalisiert werden. Der Ex-Bremer und - Dortmunder, der auch beim VfL Wolfsburg gehandelt worden war, soll den verletzten Mexikaner Santiago Giménez ersetzen.