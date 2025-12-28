Füllkrug als Fan: Milan siegt gegen Verona

SID 28.12.2025 • 14:34 Uhr Mit dem lockeren Erfolg springt die AC Mailand zunächst an die Tabellenspitze. Niclas Füllkrug schaut noch zu, könnte aber bald debütieren.

Niclas Füllkrug noch in Zivil, Milan schon in Titelform: Die AC Mailand hat sich vor den Augen des deutschen Nationalspielers mit einem Sieg aus dem Jahr verabschiedet und zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Serie A übernommen.

Gegen Hellas Verona gelang am Sonntag ein lockeres 3:0 (1:0), Füllkrug saß dabei auf der Tribüne des Stadions in San Siro. Mit der offiziellen Verkündung des Transfers wird in den kommenden Tagen gerechnet, der Stürmer war bereits am vergangenen Montag in Mailand angekommen. Erwartet wird zunächst eine Leihe von West Ham United.

Füllkrug-Debüt schon am Freitag?

Am kommenden Freitag (20.45 Uhr) könnte Füllkrug im Spiel bei Cagliari Calcio dann erstmals für Milan auf dem Platz stehen, das ließ Trainer Massimiliano Allegri bereits am Samstag wissen. „Er scheint sehr glücklich darüber, dass er jetzt hier ist. Natürlich muss er an seiner Matchfitness arbeiten, damit wird er diese Woche beginnen“, sagte Allegri, Füllkrug sei dann eine Option für das Spiel in Cagliari: „Er bringt Eigenschaften mit, die wir in unserem Team momentan nicht haben.“