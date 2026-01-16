Newsticker
Ex-Dortmunder Malen zieht es zur AS Rom

Malen-Transfer offiziell

Ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft wechselt der niederländische Nationalspieler Donyell Malen zunächst per Leihe nach Italien.
© IMAGO/Shutterstock
SID
Ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft wechselt der niederländische Nationalspieler Donyell Malen zunächst per Leihe nach Italien.

Nach nur einem Jahr in England hat sich der ehemalige Dortmunder Donyell Malen zur AS Rom ausleihen lassen.

Die Römer haben sich für den Spieler vom englischen Fußball-Erstligisten Aston Villa zudem eine Kaufoption gesichert. Über die Länge des Leihgeschäfts machte der italienische Serie-A-Klub in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung keine Angabe.

Laut Medien sei für Malen eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro im Gespräch. Sollte der Niederländer fest unter Vertrag genommen werden, könne eine Summe von 25 Millionen Euro fällig werden. Der Klub aus Birmingham verabschiedete Malen und dankte dem Stürmer „für seine Dienste“.

Erst zu Beginn des vergangenen Jahres war Malen in der Wintertransferperiode von Borussia Dortmund für 25 Millionen Euro nach England gewechselt. Dreieinhalb Jahre ging er für den den BVB auf Torejagd. Der BVB überwies einst 30 Millionen Euro für Malen an die PSV Eindhoven. In Rom will Malen mit Blick auf die WM im Sommer mehr Spielpraxis bekommen.

