Füllkrug nennt Gründe für Milan-Wechsel

SID 09.01.2026 • 18:16 Uhr Mit seinem Wechsel zur AC Mailand will Niclas Füllkrug seine WM-Chancen vergrößern.

Niclas Füllkrug hofft mit seinem Wechsel zur AC Mailand auf einen Schub für seine WM-Chancen. Die Teilnahme an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer sei „ein großes Ziel“ für ihn, sagte der Stürmer bei seiner Vorstellung in Mailand.

„Ich hoffe, dass ich jetzt wieder dauerhaft verfügbar bin, dann glaube ich, dass ich die Lücke schließen kann“, ergänzte der Angreifer.

Füllkrug war im August 2024 zu West Ham United gewechselt, kam dort aber auch aufgrund mehrerer Verletzungen nicht so recht in Schwung. Dadurch verlor er auch in der Nationalmannschaft an Boden, in der gesamten WM-Qualifikation kam er nicht zum Einsatz.

„Enttäuschend“: Füllkrug mit offenen Worten

Das sei „enttäuschend“ gewesen, gab Füllkrug zu. Er wolle wieder den Anschluss finden und an seine guten Leistungen anknüpfen.

„Ich bringe eine besondere Torquote mit, diese möchte ich weiter aufbauen“, sagte Füllkrug, der in 24 Länderspielen 14 Tore erzielt hat: „Ich liebe die Jungs dort, ich liebe alles an der deutschen Nationalmannschaft. Dementsprechend ist die WM ein besonderes Ziel für mich, wie es die EM und die WM vorher auch waren.“

Mit seinem Schritt nach Mailand will der 32-Jährige nun wieder Schwung aufnehmen. „Ich bin hergekommen und zu keinem anderen Verein, weil Milan mich überzeugt hat“, sagte Füllkrug, der seit Anfang des Jahres auf Leihbasis für Milan spielt: „Ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr wohl. Das passt sehr gut zu mir.“