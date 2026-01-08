DFB-Stürmer Niclas Füllkrug ist im Liga-Spiel gegen CFC Genua (JETZT im LIVETICKER) erneut zu einem Joker-Einsatz für Milan gekommen.
Füllkrug kommt als Joker
Statt des 32-Jährigen spielten Rafael Leao und Christian Pulisic im Sturm der Italiener. Der Deutsche kam in der 65. Minute für Alexis Saelemaekers ins Spiel. Die Mailänder lagen zu diesem Zeitpunkt durch das von Lorenzo Colombo (28.) mit 0:1 hinten.
Füllkrug wieder als Joker im Einsatz
Füllkrug war Anfang Januar leihweise von West Ham United nach Mailand gewechselt. Vergangenen Freitag kam er zu seinem ersten Einsatz für den Klub von Trainer Massimiliano Allegri, als er beim Auswärtssieg bei Cagliari Calcio (1:0) in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde.
Der frühere Dortmunder Angreifer steht bei West Ham bis 2028 unter Vertrag. Sein Leihvertrag in Mailand endet diesen Juni.
