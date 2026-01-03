"Große Ehre": Füllkrug reagiert auf Milan-Debüt

Maximilian Lotz 03.01.2026 • 13:13 Uhr Niclas Füllkrug hinterlässt bei seinem ersten Auftritt im Milan-Trikot einen positiven Eindruck. Er selbst fühlt sich „schon wie zuhause“.

Viel fehlte nicht zur Krönung seines Debüts für die AC Mailand: In der Schlussphase spielte Niclas Füllkrug seinen Offensivkollegen Christian Pulisic frei, doch der Ex-Dortmunder scheiterte an Keeper Elia Caprile.

Auch wenn die erste Torbeteiligung noch nicht gelang, zeigte sich Füllkrug nach seinen ersten Minuten im Milan-Trikot rundum zufrieden.

„Perfektes Debüt, perfekter Start ins Jahr“, schrieb der 32-Jährige nach dem 1:0-Sieg bei Cagliari Calcio, der den Rossoneri mindestens bis Sonntag Platz eins in der Serie A vor Stadtrivale Inter sicherte.

Nach Milan-Debüt: Füllkrug fühlt sich „schon wie zuhause“

Nur wenige Stunden nach seiner offiziellen Vorstellung wurde Füllkrug in der 69. Minute für den einzigen Torschützen des Abends Rafael Leao (50.) eingewechselt.

„Es war mir eine große Ehre, gleich mein erstes Spiel bestreiten zu dürfen! Ich fühle mich schon wie zuhause, auch wenn das erste Heimspiel noch bevorsteht – ich kann es kaum erwarten!“, ergänzte Füllkrug und bedankte sich mit einem „Grazie“ für die Unterstützung der Anhänger.

Die Resonanz auf seinen ersten Auftritt für seinen neuen Klub fiel positiv aus. Insbesondere die Fan-Portale der Rossoneri zeigten sich angetan. Milan News sah „einen guten Anfang“, bei Milannews24 war von einem „gelungenen Einstand“ die Rede.

Lob von Coach Allegri - löst Füllkrug ein Milan-Problem?

Die überregionale Presse sieht in Füllkrug die Lösung des Sturmproblems der Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri. Für La Repubblica ist der deutsche Nationalspieler „endlich ein wahrer Mittelstürmer“ im Team. Für den Corriere dello Sport sei mit Füllkrugs Leihe „das Mittelstürmerproblem dabei, gelöst zu werden“.

Von Coach Allegri bekam Füllkrug ebenfalls lobende Worte. „Füllkrug hat mir gefallen“, sagte Allegri bei MilanTV. „Er ist mit viel Einsatz und Elan reingekommen.“

Füllkrug kämpft um WM-Ticket

Knapp zwölf Stunden vor dem Spiel in Cagliari hatte Milan die Leihe des Angreifers offiziell verkündet. Das Leihgeschäft läuft zunächst bis Saisonende, aber Milan sicherte sich auch eine Kaufoption.

Nach der für ihn persönlich auch aufgrund von Verletzungen unbefriedigenden Zeit in der Premier League bei West Ham United will sich Füllkrug nun in Italien auch wieder in den Fokus der Nationalmannschaft spielen und sich so sein Ticket für den WM sichern.