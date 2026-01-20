"Ich bin Deutscher, wir sind stark": Füllkrug trotzt Bruch

Samuel Kucza 20.01.2026 • 22:35 Uhr Niclas Füllkrug spielt für den AC Milan trotz eines gebrochenen Zehs und sorgt nach seinem Siegtreffer gegen Lecce mit einem lockeren Spruch über seine Verletzung für Aufsehen. Der Ex-Dortmunder erklärt, warum er kein Spiel verpassen will.

Niclas Füllkrug lässt sich auch von Schmerzen nicht stoppen. Der deutsche Nationalstürmer spielte beim 1:0 Erfolg des AC Milan gegen US Lecce trotz eines gebrochenen Zehs und wurde am Ende mit dem entscheidenden Treffer zum Matchwinner.

Im Anschluss an die Partie wurde der 32-Jährige in der Mixed Zone auf den bandagierten Zeh angesprochen - und reagierte dabei mit Humor.

„Kein Geheimnis – er ist gebrochen“

„Es gibt kein Geheimnis, er ist gebrochen“, sagte Füllkrug mit Blick auf die Verletzung. Er müsse „mit dem Schmerz umgehen“ und eine Lösung finden, „um damit leben zu können.“

Dann fügte der Angreifer hinzu: „Ich bin Deutscher, wir sind stark, wir können mit Schmerzen umgehen.“ Sein Ziel sei klar: „Ich will kein Spiel für die AC Milan verpassen.“

Der im Winter verliehene Stürmer will in Mailand vor allem eines: Wieder dauerhaft auf höchstem Niveau spielen. Füllkrug war im Januar von West Ham United zur AC Milan gewechselt; auch mit dem Ziel, seine Chancen auf eine WM-Nominierung zu verbessern und in der Nationalmannschaft weiter eine Rolle zu spielen.

In Italien will der 32-Jährige wieder stärker in den Fokus rücken und er zeigte direkt, dass er bereit ist, dafür auch körperlich an seine Grenzen zu gehen.

Sofort da: Füllkrug als Matchwinner

Füllkrug, der in Deutschland unter anderem für Borussia Dortmund spielte, hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach angedeutet, wie wichtig ihm sein Neustart in Italien sei.