Inter nach Sieg gegen Bologna wieder Tabellenführer

Der Champions-League-Finalist verdrängt den Lokalrivalen AC Mailand wieder von der Spitze.

Vizemeister Inter Mailand hat wieder die Spitze der Serie A erobert. Der Champions-League-Finalist bezwang den FC Bologna mit 3:1 (1:0) und verdrängte den Lokalrivalen AC Mailand vom ersten Tabellenplatz. Dieser hatte am Freitagabend beim Debüt von Niclas Füllkrug mit einem 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio vorgelegt.

Bei Inters fünftem Sieg in der Liga nacheinander trafen Piotr Zielinski (39.), der argentinische Weltmeister Lautaro Martínez (48.) und der frühere Gladbacher Marcus Thuram (74.). Der deutsche Verteidiger Yann Bisseck, der auf eine WM-Teilnahme hofft, spielte erneut durch. Kurz vor Schluss traf noch Santiago Castro (83.) für die Gäste.