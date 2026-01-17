Schmuck und Uhren erbeutet: Füllkrug in Mailand bestohlen

SID 17.01.2026 • 23:37 Uhr Niclas Füllkrug wird in Mailand Opfer eines Einbruchs. Luxusgegenstände im Wert von einer halben Million Euro sind weg.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug ist rund zwei Wochen nach seinem Wechsel zur AC Mailand in seiner neuen Heimat bestohlen worden.

Milans Sportdirektor bestätigte der Bild-Zeitung: „Der Safe in Niclas’ Zimmer ist aufgebrochen worden. Das ist ganz bitter!“

Schmuck wohl im Wert von 500.000 Euro gestohlen

Die Gazzetta dello Sport berichtete am Samstagabend, dass in das Hotelzimmer des Stürmers im Stadtteil Fiera eingebrochen wurde. Mehrere Luxusgegenstände wie Uhren und Schmuck im Wert von 500.000 Euro sollen gestohlen worden sein.

Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht auf letzten Donnerstag, als Füllkrug mit seinem Klub auf Auswärtsreise in Como gewesen war. Die Mailänder Polizei ermittelt.