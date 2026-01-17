Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Serie A
Serie A
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Serie A>

Schmuck und Uhren erbeutet: Füllkrug in Mailand bestohlen

Schock für Füllkrug

Niclas Füllkrug wird in Mailand Opfer eines Einbruchs. Luxusgegenstände im Wert von einer halben Million Euro sind weg.
Niclas Füllkrug soll per Leihe bis zum Saisonende zur AC Mailand wechseln. Bei seiner Ankunft in Italien sorgt der deutsche Nationalstürmer mit einem Wort direkt für Lacher.
SID
Niclas Füllkrug wird in Mailand Opfer eines Einbruchs. Luxusgegenstände im Wert von einer halben Million Euro sind weg.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug ist rund zwei Wochen nach seinem Wechsel zur AC Mailand in seiner neuen Heimat bestohlen worden.

Milans Sportdirektor bestätigte der Bild-Zeitung: „Der Safe in Niclas’ Zimmer ist aufgebrochen worden. Das ist ganz bitter!“

Schmuck wohl im Wert von 500.000 Euro gestohlen

Die Gazzetta dello Sport berichtete am Samstagabend, dass in das Hotelzimmer des Stürmers im Stadtteil Fiera eingebrochen wurde. Mehrere Luxusgegenstände wie Uhren und Schmuck im Wert von 500.000 Euro sollen gestohlen worden sein.

Die Tat ereignete sich offenbar in der Nacht auf letzten Donnerstag, als Füllkrug mit seinem Klub auf Auswärtsreise in Como gewesen war. Die Mailänder Polizei ermittelt.

Füllkrug, der in Mailand auf Spielpraxis hofft, um sich für die WM zu empfehlen, soll den Diebstahl dem Bericht zufolge erst am Samstagmorgen bemerkt haben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite