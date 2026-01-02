Serie A: Füllkrug und der Fluch der Nummer 9

Niklas Senger 02.01.2026 • 18:57 Uhr Auf der Suche nach dem Glück verschlägt es Niclas Füllkrug in diesem Winter zur AC Mailand. Vor seinem ersten Einsatz liegt jedoch ein böses Omen über dem Stürmer.

Niclas Füllkrug will nach einer schwierigen Zeit bei West Ham United endlich wieder in Fahrt kommen. Seit seinem Wechsel in die Premier League vor eineinhalb Jahren wurde der Stürmer immer wieder von Verletzungen ausgebremst und spielte zuletzt auch sportlich keine Rolle mehr.

Nur neunmal kam der deutsche Nationalspieler in diesem Jahr zum Einsatz, blieb dabei ohne eine einzige Torbeteiligung und stand letztmals Anfang Oktober in der Startformation des Abstiegskandidaten.

Bis zum Ende der Saison wird Füllkrug nun an die AC Mailand verliehen, wo ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft 2026 jetzt alles besser werden soll. Noch bevor der Stürmer jedoch ein Spiel für den 19-maligen italienischen Meister absolviert hat, nahm Füllkrug womöglich den ersten Fluch auf sich.

Nummer 9: Füllkrug folgt in Mailand auf Legenden

Erstmals in seiner Karriere wird Füllkrug im Vereinsfußball mit der Trikotnummer 9 auflaufen. Während er in der Nationalmannschaft bereits seit seinem Debüt im November 2022 die prestigeträchtige Nummer trägt, zierte sie auf Vereinsebene nur bei den zweiten Mannschaften von Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg sein Trikot.

In Mailand reiht er sich jetzt als Neuner in eine Riege legendärer Vorgänger ein, darunter Marco van Basten, Roberto Baggio oder Patrick Kluivert. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2012 erzielte auch Filippo Inzaghi 126 Tore für Milan mit der 9 auf dem Rücken und erschuf anschließend ein Vermächtnis, das zahlreiche Stürmer in die Knie zwang. „Der Fluch der Mailänder 9“ war geboren.

Mit Alexandre Pato bekam Inzaghi zunächst einen würdigen Nachfolger, der in 150 Spielen 63 Tore erzielte, allerdings hatte das einstige Supertalent auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, die in der Folge eine größere Weltkarriere verhinderten.

Der Fluch der Mailänder 9: Die Vorgänger von Füllkrug

Die Liste der Spieler, die nach Pato in Inzaghis Fußstapfen treten sollten, ist lang und war für Milan nicht immer billig:

Alessandro Matri (19 Spiele, ein Tor)

Fernando Torres (Zehn Spiele, ein Tor)

Mattia Destro (15 Spiele, drei Tore)

Luiz Adriano (36 Spiele, sechs Tore)

Gianluca Lapadula (29 Spiele, acht Tore)

André Silva (41 Spiele, zehn Tore)

Gonzalo Higuaín (22 Spiele, acht Tore)

Krzysztof Piatek (41 Spiele, 16 Tore, davon nur fünf mit der Nummer 9)

Mario Mandzukic (Elf Spiele, null Tore)

Neun Stürmer, die Milan insgesamt über 140 Millionen Euro Ablöse kosteten und über mehr als ein Jahrzehnt nie die Ansprüche erfüllen konnten.

Erst 2021 mit der Verpflichtung von Olivier Giroud schlug ein Routinier in Mailand auf, der in seinen drei Jahren zu einer festen Größe wurde. In 132 Spielen erzielte er 49 Tore, gab 20 Vorlagen und feierte 2021/22 die erste Meisterschaft des Klubs seit elf Jahren.

Der bisher letzte Stürmer und damit der direkte Vorgänger von Füllkrug hatte jedoch erneut weniger Erfolg: In seiner zweiten Saison bei Milan übernahm Luka Jovic die verfluchte Nummer 9 nach dem Abgang von Giroud. Es folgten lediglich zwei Treffer in 15 Ligaspielen sowie ein Doppelpack im Pokalhalbfinale.

Inzaghi: „Ich glaube nicht an den Fluch“

Die Leistungen seiner Vorgänger können Füllkrug aber egal sein, zumindest wenn es nach Ikone Inzaghi geht. Der Italiener erklärte schon nach der Verpflichtung von Mandzukic 2021: „Ich glaube nicht an den Fluch.“ Statt nach überirdischen Kräften zu suchen, müsse man die Trikotnummer nur „großen Spielern“ geben, damit der Fluch verschwindet.

Füllkrug dürfte alles daran setzen, groß genug für die Mailänder Trikotnummer zu werden. Das halbe Jahr in der Serie A ist die letzte Chance des Deutschen, noch auf den WM-Zug von Julian Nagelsmann aufzuspringen. Der Bundestrainer hatte zuletzt „mehr Spielpraxis“ für den Fan-Liebling gefordert.

