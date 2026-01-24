Völler: Milan-Wechsel ein "Geschenk" für Füllkrug

SID 24.01.2026 • 13:38 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler bewertet den Start des Angreifers in Italien als gelungen.

Der Wechsel zur AC Mailand ist für Niclas Füllkrug aus Sicht des DFB-Sportdirektors Rudi Völler „ein Geschenk“. Beide Seiten würden „von dieser Zusammenarbeit profitieren“, sagte Völler in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Es habe auch Interesse aus der Bundesliga an dem Nationalstürmer gegeben, „aber Milan ist eben Milan“. Dazu passe das Spiel der Mailänder „ideal“ zu Füllkrug.

Füllkrug schoss Milan mit seinem ersten Tor zum Sieg

Der 32-Jährige hatte der AC Mailand am vergangenen Sonntag mit seinem ersten Tor einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen US Lecce beschert. „Hoffen wir, dass es so weitergeht“, sagte Völler, der in seiner Karriere für die AS Rom ebenfalls in der Serie A gespielt hatte.