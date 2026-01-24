Newsticker
Völler: Milan-Wechsel ein "Geschenk" für Füllkrug

So sieht Völler Füllkrugs Wechsel


Niclas Füllkrug soll per Leihe bis zum Saisonende zur AC Mailand wechseln. Bei seiner Ankunft in Italien sorgt der deutsche Nationalstürmer mit einem Wort direkt für Lacher.
SID


Der Wechsel zur AC Mailand ist für Niclas Füllkrug aus Sicht des DFB-Sportdirektors Rudi Völler „ein Geschenk“. Beide Seiten würden „von dieser Zusammenarbeit profitieren“, sagte Völler in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport.

Es habe auch Interesse aus der Bundesliga an dem Nationalstürmer gegeben, „aber Milan ist eben Milan“. Dazu passe das Spiel der Mailänder „ideal“ zu Füllkrug.

Füllkrug schoss Milan mit seinem ersten Tor zum Sieg

Der 32-Jährige hatte der AC Mailand am vergangenen Sonntag mit seinem ersten Tor einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen US Lecce beschert. „Hoffen wir, dass es so weitergeht“, sagte Völler, der in seiner Karriere für die AS Rom ebenfalls in der Serie A gespielt hatte.

Als Sportdirektor der Nationalmannschaft könne er über Füllkrugs „Abenteuer in Mailand nur sehr glücklich sein. Er spielt deutlich mehr als bei West Ham, das kommt auch uns zugute“, sagte Völler mit Blick auf die WM im Sommer.

