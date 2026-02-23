Bittere Gewissheit nach schlimmen Szenen um England-Star

Felix Kunkel 23.02.2026 • 20:05 Uhr Nach der heftigen Kollision von Ruben Loftus-Cheek gibt Milan die Diagnose bekannt. Für den Engländer ist es ein Dämpfer mit Blick auf die WM im Sommer.

Bittere Gewissheit bei Ruben Loftus-Cheek: Der Mittelfeldspieler der AC Milan hat sich bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Parma schwer verletzt. Wie sein Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Engländer ein schweres Gesichtstrauma zu, das zu einem Bruch des Alveolarfortsatzes am Kiefer führte.

Loftus-Cheek sei bereits erfolgreich operiert und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die erwartete Ausfallzeit betrage rund acht Wochen, hieß es weiter.

Der englische Nationalspieler war am Sonntag nach einer Flanke übel mit Parma-Keeper Edoardo Corvi im gegnerischen Sechzehner zusammengeprallt. Loftus-Cheek musste lange behandelt werden und wurde im Anschluss mit einer Nackenschiene auf einer Trage vom Platz gebracht.

Milan-Star meldet sich: „Es war ein harter Schlag“

Bei Instagram meldete sich der 30-Jährige nach seiner OP selbst zu Wort. „Es war ein harter Schlag, aber das Schlimmste liegt hinter mir“, schrieb er am Montag. „Ein herzliches Dankeschön an alle medizinischen Mitarbeiter, die mich in den letzten Stunden mit Professionalität und Fürsorge unterstützt haben.“

Auch den Fans und Teamkollegen dankte er für Unterstützungsbotschaften. „Jetzt geht es weiter in Richtung unserer Ziele, stark und vereint. Gemeinsam“, kündigte Loftus-Cheek an. Dazu teilte er Bilder, die seine Zähne vor und nach dem erfolgreichen Eingriff zeigen.

Folgen für eine WM-Teilnahme mit England?

Inwieweit der wochenlange Ausfall Konsequenzen bezüglich einer möglichen WM-Teilnahme von Loftus-Cheek hat, bleibt abzuwarten.