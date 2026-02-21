Inter festigt Spitzenrang - Juventus' Krise verschärft sich

SID 21.02.2026 • 20:02 Uhr Der Hauptanwärter auf den Titel, Inter Mailand, tut sich schwer, setzt sich aber durch. Juventus präsentiert sich hingegen wieder desolat.

Nach dem Schock in der Königsklasse hat Inter Mailand in der italienischen Liga zurück in die Spur gefunden. Der Vizemeister siegte beim Abstiegskandidaten US Lecce nach einem harten Stück Arbeit mit 2:0 (0:0) und festigte seine klare Führung in der Tabelle der Serie A. Inter liegt nun zehn Punkte vor dem Stadtrivalen AC, der am Sonntag gegen Parma Calcio nachziehen kann.

Die beiden Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan (75.) und Manuel Akanji (82.) trafen für Inter in einer meist einseitigen Partie. Sie sorgten damit für ein wenig Wiedergutmachung nach der peinlichen 1:3-Pleite beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt im Hinspiel der Play-offs der Champions League. Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wollen die Mailänder das überraschende Aus im Rückspiel doch noch abwenden.

Juve muss um CL-Quali bangen

Juventus Turin wird in diesem Jahr hingegen nicht mehr ins italienische Meisterrennen eingreifen. Die Turiner kassierten vier Tage nach der blamablen 2:5-Packung in der Champions League bei Galatasaray Istanbul den nächsten herben Rückschlag.