Fàbregas-Team darf weiter von historischem Coup träumen

Maximilian Lotz 03.03.2026 • 23:16 Uhr Überraschungsteam Como 1907 hofft weiter auf den erstmaligen Einzug ins Pokalfinale. Im Hinspiel bietet der Klub Topfavorit Inter Mailand Paroli.

Como 1907 darf weiter vom ganz großen Coup träumen. Im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia trotzte das Überraschungsteam von Trainer Cesc Fàbregas dem Topfavoriten Inter Mailand ein 0:0 ab.

Der Traum vom erstmaligen Einzug ins Endspiel lebt damit für die Mannschaft vom Comer See. Schon das Erreichen des Halbfinals war historisch: Vor 40 Jahren stand Como zum bislang einzigen Mal unter den besten Vier, gegen Sampdoria Genua verpasste man damals den Sprung ins Finale.

Coppa Italia: Alu-Glück für Como gegen Inter Mailand

Am Dienstagabend bot Como Inter um Nationalspieler Yann Bisseck auf dem Weg zum erhofften zehnten Pokalsieg lange Zeit Paroli.

Matteo Darmian hatte die große Chance zum Auswärtssieg, traf aber nur den Pfosten (46.). Verteidiger Bisseck spielte in Inters Dreierkette durch.

Bei Como fehlte Marc-Oliver Kempf wegen einer Hüftprellung, Nicolas Kühn saß nur auf der Bank. Das Rückspiel findet am 22. April statt, das Finale in Rom steigt am 13. Mai.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Lazio Rom und Bayern Münchens Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo gegenüber. Das Hinspiel wird am Mittwoch (21.00 Uhr) ausgetragen.

-----