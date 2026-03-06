Gänsehaut-Szenen um De Bruyne

Vincent Wuttke 06.03.2026 • 23:20 Uhr Kevin De Bruyne kehrt nach mehr als vier Monaten zurück und wird frenetisch gefeiert.

In der 79. Minute erhoben sich die Zuschauer des Diego-Armando-Maradona-Stadions und feierten frenetisch eine Einwechslung.

Grund: Es war kein Geringerer als Kevin De Bruyne, der nach mehr als vier Monaten Verletzungspause auf den Rasen zurückkehrte.

Der Belgier feierte mit dem SSC Neapel in der Serie A einen 2:1-Zittersieg gegen den FC Turin und ist weiter auf Champions-League-Kurs.

De Bruyne frenetisch gefeiert

Doch mindestens genau so wichtig wie der Erfolg war den Zuschauer das Comeback des Belgiers. Der Stadionsprecher peitschte die Fans bei der Einwechslung des Routiniers an und so entstand ein Gänsehaut-Moment inklusive La-Ola-Welle.

Die Gazzetta dello Sport reagierte überschwänglich: „Er wurde von der königlichen Umarmung eines unbändigen Stadions überschüttet.“

Nach Abpfiff schwärmte Antonio Conte bei DAZN von seinem Rückkehrer-Duo De Bruyne und Zambo Anguissa. „Was Anguissa und De Bruyne angeht, scheint es, als wären sie nie weg gewesen, aber sie sind doch weg gewesen. Wir haben uns aber viele Monate lang nicht gesehen. Kevin ist in recht guter körperlicher Verfassung zurückgekehrt ist, denn ich habe ihn heute eingewechselt. Ich habe unter der Woche gesehen, dass er sehr einsatzbereit war, und gleichzeitig habe ich gesehen, dass er spielen konnte.“

De Bruyne hatte beim 3:1-Sieg gegen Inter Mailand am 25. Oktober per Elfmeter das zwischenzeitliche 1:0 für sein Team erzielt - und sich bei dieser Aktion schwer verletzt.

Eine Verletzung des Beinbeugermuskels setzte den 34-Jährigen seitdem außer Gefecht - und Neapel verspielte in der Abwesenheit des Anführers alle Meisterschaftshoffnungen.