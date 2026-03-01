Mit Füllkrug als Joker: Milan festigt Champions-League-Platz

SID 01.03.2026 • 14:57 Uhr Die AC Mailand hat in der Serie A den nächsten Erfolg gefeiert. Niclas Füllkrug wird dabei nach einer Stunde eingewechselt.

Die Chancen auf den Scudetto sind bei zehn Punkten Rückstand auf Lokalrivale Inter gering, doch immerhin im Rennen um die Champions League hat sich die AC Mailand keine Blöße gegeben. Dank zwei später Tore gewann Milan bei Aufsteiger US Cremonese 2:0 (0:0) und festigte Platz zwei in der Serie A. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug kam wieder nur als Joker ab der 62. Minute zum Einsatz.

Strahinja Pavlovic (90.) und Rafael Leao (90.+4) trafen für die Gäste. Die hatten in der Woche zuvor beim 0:1 gegen Parma Calcio ihre zweite Saisonniederlage kassiert, Inter zog dadurch davon und legte am Samstag nach: Beim souveränen 2:0 (1:0) gegen CFC Genua trafen Federico Dimarco (31.) und der frühere Bundesligaspieler Hakan Calhanoglu (70.).

Füllkrug traf in Mailand bisher nur einmal

Am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) steht das Derby an, doch selbst bei einem Sieg und dann noch zehn verbleibenden Ligaspielen sind die Milan-Hoffnungen auf die Meisterschaft kaum noch vorhanden.