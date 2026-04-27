Bittere Modric-Nachricht für Milan

Niklas Trettin 27.04.2026 • 17:44 Uhr Luka Modric hat sich beim Spiel gegen Juventus Turin eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen. Die AC Mailand muss im Saisonendspurt auf den erfahrenen Mittelfeldspieler verzichten.

Die AC Mailand muss im Saisonendspurt auf Luka Modric verzichten. Wie Sportske Novosti berichtet, hat sich der 40 Jahre alte Mittelfeldspieler am Sonntag in der Serie-A-Partie gegen Juventus Turin eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen und fällt für die restlichen Pflichtspiele der Rossoneri aus.

Der 40-Jährige war beim 0:0 im San Siro in der zweiten Halbzeit in einem Luftzweikampf unglücklich mit Manuel Locatelli zusammengestoßen und kurz darauf ausgewechselt worden. Diagnostiziert wurde ein doppelter Bruch des linken Jochbeins. Ob der Kroate operiert werden muss oder die Verletzung konservativ behandelt werden kann, ist noch unklar.

WM für Modric wohl nicht in Gefahr

Aus sportlicher Sicht kommt die Verletzung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Modric war in dieser Saison trotz seines Alters eine feste Größe in Mailand und stand regelmäßig in der Startelf. In den verbleibenden vier Ligaspielen muss Trainer Massimiliano Allegri nun auf den erfahrenen Mittelfeldspieler verzichten.

Immerhin gibt es für die anstehende Weltmeisterschaft aber leichte Entwarnung. Eine Gefahr für seine Teilnahme am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko besteht dem Bericht zufolge nicht, wenngleich ein Einsatz mit Schutzmaske wahrscheinlich ist.