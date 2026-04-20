Serie A: Verletzt ausgewechselt! Sorgen um Gosens

Johannes Vehren 20.04.2026 • 21:35 Uhr Robin Gosens steckt mit der AC Florenz im Abstiegskampf der Serie A. Beim Auswärtsspiel gegen US Lecce muss der Deutsche in der Anfangsphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Bitterer Rückschlag für Robin Gosens! Der Außenverteidiger der AC Florenz musste am Montagabend beim Auswärtsspiel gegen US Lecce bereits in der elften Minute ausgewechselt werden. Die Partie endete mit einem 1:1 (0:1).

Nachdem es dem Deutschen im hinteren linken Oberschenkel gezogen hatte, signalisierte er sofort, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Mit ernster Miene verließ Gosens aus eigener Kraft das Feld.

Gosens erzielte gegen Lazio den Siegtreffer

Mit seiner Mannschaft steckt der 31-Jährige im Abstiegskampf der Serie A. Florenz belegt den 15. Platz und hat acht Punkte Vorsprung auf Lecce, das auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert. Umso wichtiger ist das direkte Duell am Montagabend.