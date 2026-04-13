Traumtor! Einstiges Bayern‑Juwel begeistert in Italien

Niklas Senger 13.04.2026 • 19:55 Uhr Adin Licina feiert bei Juventus Next Gen seine Tor-Premiere. Die steile Entwicklung des Youngsters dürfte auch beim FC Bayern beobachtet werden.

Bei diesem Geniestreich dürfte auch der FC Bayern genau hingesehen haben. Youngster Adin Licina wurde am Sonntag zum Matchwinner für Juventus Next Gen in der dritten italienischen Liga.

In der 61. Spielminute erhielt der 19-Jährige den Ball in zentraler Position. Was folgte, war ein wahrhaftiges Traumtor: Aus rund 20 Metern zögerte Licina nicht lange und versenkte den Ball mit voller Wucht im rechten Knick. Es war der 1:0-Siegtreffer in der Partie gegen Guidonia Montecelio.

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Für den Offensivspieler war es der erste Treffer, seit er den FC Bayern im Februar verlassen hatte und sich – wie vor einigen Jahren auch Kenan Yildiz – für einen Wechsel aus München nach Italien entschied.

Italiens Presse staunt: „Das zeigt nur einen Teil seines Potenzials“

Dort überzeugte Licina schnell mit seinen Leistungen für die zweite Mannschaft der Alten Dame und durfte bereits regelmäßig bei den Profis trainieren. U23-Trainer Massimo Brambilla stellte nach der Tor-Premiere des Nachwuchstalents jedoch auch klare Forderungen an Licina.

„Was die Einzelspieler angeht: Licina hat in der ersten Halbzeit einige falsche Entscheidungen getroffen und zu viele Bälle verloren“, kritisierte Brambilla, merkte aber auch an: „In der zweiten Hälfte ist er – wie das gesamte Team – aufgeblüht und hat ein außergewöhnliches Tor mit einem Schuss in den Winkel erzielt.“

Von der italienischen Presse gab es ebenfalls Lob für den gebürtigen Landshuter. „Sein erstes Tor – ein Traumtor – für die Next Gen ist nur die Spitze des Eisbergs beim Ex-Bayern-Talent“, hieß es bei Tuttosport.

Das Medium führte aus: „Sein wuchtiger Linksschuss aus der Distanz, mit dem er Guidonia im Moccagatta-Stadion von Alessandria bezwang, zeigt nur einen Teil seines Potenzials. Unberechenbarkeit, mannschaftsdienliche Aktionen, technische Qualität im Abschluss – so arbeitet Licina daran, die Juventus Next Gen zu führen.“

Bayern sichert sich besondere Klausel bei Licina

Bei Juventus verfolgt man mit Licina einen klaren Entwicklungsplan. Der 19-Jährige soll Schritt für Schritt an die erste Mannschaft herangeführt werden und könnte bereits im Sommer den Sprung zu den Profis schaffen.

Dass dieser beim FC Bayern ausblieb, hing unter anderem mit Verletzungen und anschließenden schwankenden Leistungen zusammen. Talente wie Lennart Karl oder Wisdom Mike nutzten dies, um Licina zu verdrängen.

Ausgeschlossen scheint ein Comeback beim FC Bayern, wo er unter Vincent Kompany bereits Teile der Sommer-Vorbereitung 2024 absolvierte, hingegen nicht. Bei seinem Abgang sicherten sich die Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent sowie ein sogenanntes Matching Right. Das bedeutet: Sollte Licina in Zukunft transferiert werden, kann der FC Bayern bei einem Angebot mitziehen.