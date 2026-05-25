Beben bei AC Mailand! Alle Bosse müssen gehen

Personal-Beben bei der AC Mailand: Die Rossoneri haben sich mit sofortiger Wirkung von CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare, Cheftrainer Massimiliano Allegri und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada getrennt!
Personal-Beben bei Milan
Das gab der Klub am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. „Es ist nun Zeit für Veränderungen und eine umfassende Umstrukturierung des Fußballbetriebs“, heißt es in der Mitteilung der US-amerikanischen Investmentfirma RedBird Capital Partners, die 99,93 Prozent der Anteile am Traditionsklub hält: „Weitere Ankündigungen bezüglich der nächsten Ernennungen werden zu gegebener Zeit erfolgen – mit dem Ziel, für die nächste Saison bereit und gut vorbereitet zu sein.“
„Katastrophe“: Milan verpasst CL-Quali
Am Sonntagabend hatte Milan die fast schon sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League verpasst. Die italienische Presse schrieb von einem „Desaster“ und einer „Katastrophe“. Selbst vom „Versagen“ der Rossoneri nach der Pleite am letzten Spieltag gegen Cagliari Calcio war die Rede.
Das Aus von Allegri und Co. hatte sich nach dem Misserfolg bereits angedeutet – nun herrscht Gewissheit.
Das ernüchternde Saisonfazit des Vereins: „Während des größten Teils dieser Saison lagen wir auf einem der beiden Spitzenplätze der Serie A und hatten eine realistische Chance, um den Scudetto mitzuspielen. Die Schlussphase stand in krassem Gegensatz zu den bisherigen Leistungen, und die enttäuschende Niederlage im letzten Spiel gestern Abend machte die Saison zu einem eindeutigen Misserfolg.“