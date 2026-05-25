Beben bei AC Mailand! Alle Bosse müssen gehen

Julius Schamburg 25.05.2026 • 18:24 Uhr Personalbeben bei der AC Mailand. Nach der verpassten Champions-League-Qualifikation zieht der Verein personelle Konsequenzen.

Personal-Beben bei der AC Mailand: Die Rossoneri haben sich mit sofortiger Wirkung von CEO Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare, Cheftrainer Massimiliano Allegri und dem Technischen Direktor Geoffrey Moncada getrennt!

Das gab der Klub am Montag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. „Es ist nun Zeit für Veränderungen und eine umfassende Umstrukturierung des Fußballbetriebs“, heißt es in der Mitteilung der US-amerikanischen Investmentfirma RedBird Capital Partners, die 99,93 Prozent der Anteile am Traditionsklub hält: „Weitere Ankündigungen bezüglich der nächsten Ernennungen werden zu gegebener Zeit erfolgen – mit dem Ziel, für die nächste Saison bereit und gut vorbereitet zu sein.“

„Katastrophe“: Milan verpasst CL-Quali

Am Sonntagabend hatte Milan die fast schon sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League verpasst. Die italienische Presse schrieb von einem „Desaster“ und einer „Katastrophe“. Selbst vom „Versagen“ der Rossoneri nach der Pleite am letzten Spieltag gegen Cagliari Calcio war die Rede.

Das Aus von Allegri und Co. hatte sich nach dem Misserfolg bereits angedeutet – nun herrscht Gewissheit.