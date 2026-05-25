Nach der "Katastrophe" droht der große Knall

Felix Kunkel 25.05.2026 • 12:19 Uhr Nach der verpassten CL-Qualifikation könnten die Konsequenzen bei der AC Milan drastisch ausfallen. Trainer, Verantwortliche und die Zukunft einiger Schlüsselspieler rücken in den Fokus.

Die Konsequenzen beim Mailänder Traditionsklub könnten offenbar drastisch ausfallen. Besonders Trainer Massimiliano Allegri, der erst im vergangenen Sommer übernommen hatte und den Verein zurück zu alter Stärke führen sollte, gerät unter Beschuss.

Milan: Trainer Allegri droht offenbar das Aus

Wie die Gazzetta dello Sport und der Corriere dello Sport übereinstimmend berichten, könnte die zweite Amtszeit des 58-Jährigen nun bereits ein vorzeitiges Ende finden.

Acht Spieltage vor Schluss hatte Milan noch zehn Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, doch am Ende reichte dieses Polster nicht. Genau deshalb sei Allegris Job jetzt „ernsthaft gefährdet“, schreibt der Corriere. Die Gazzetta hält fest, dass der Italiener „mehr als nur am Rande des Absprungs steht“.

Allegri, dessen Vertrag sich im Falle der CL-Qualifikation automatisch um ein Jahr verlängert hätte, wurde bereits am Sonntag nach einem möglichen Rücktritt gefragt und erklärte: „Wir müssen die Saison insgesamt bewerten, erst danach werden wir Entscheidungen treffen.“

Ein möglicher Abschied Allegris könnte wohl auch Auswirkungen auf den Kader haben. Demnach sei nicht auszuschließen, dass Luka Modric die Lust an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit verliere, da der 40-Jährige ein gutes Verhältnis zu Allegri pflege.

Spielen Modric und Rabiot nicht mehr für Milan?

Der aktuelle Vertrag des ehemaligen Real-Stars ist nur bis zum 30. Juni 2026 datiert. Auch die verpasste Königsklassen-Teilnahme könnte bei Modrics Zukunftsentscheidung eine Rolle spielen.

Ebenfalls in den Fokus rückt im Falle eines Trainerwechsels Adrien Rabiot. Der Franzose hatte bereits bei Juventus Turin unter Allegri gespielt und den Verein nach dessen Abgang ebenfalls verlassen. Zwar besitzt Rabiot bei Milan noch einen Vertrag bis 2028, doch die Gazzetta schreibt: „Ein ähnliches Szenario könnte sich in Mailand wiederholen.“

Dabei könnte sich das Verpassen der Champions League auch auf mögliche Zugänge auswirken. Zuletzt wurde beispielsweise vermehrt darüber spekuliert, ob Leon Goretzka seine Karriere nach dem Aus bei den Bayern bei den Rossoneri fortsetzen könnte.

Mehrere Personalien auf dem Prüfstand

Darüber hinaus sollen auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare sowie der Technische Direktor Geoffrey Moncada auf dem Prüfstand stehen.

Endgültige Entscheidungen werden den Medien zufolge jedoch erst in den kommenden Tagen nach weiteren Gesprächen der Klubführung um Eigentümer RedBird Capital Partners getroffen.